Игроки «Милуоки» бойкотировали матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

Баскетболисты не вышли на предматчевую разминку и решили бойкотировать 5-й матч серии первого раунда плей-офф с , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Игроки «Бакс» заперлись в раздевалке и не намерены выходить на площадку в знак протеста. Баскетболисты «Орландо» после разминки также вернулись в раздевалку.

Ранее стало известно, что «Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать первый матч второго раунда из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

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