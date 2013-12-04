Игроки «Милуоки» бойкотировали матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

Баскетболисты «Милуоки» не вышли на предматчевую разминку и решили бойкотировать 5-й матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Игроки «Бакс» заперлись в раздевалке и не намерены выходить на площадку в знак протеста. Баскетболисты «Орландо» после разминки также вернулись в раздевалку.
Ранее стало известно, что «Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать первый матч второго раунда из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
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