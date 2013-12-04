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    Игроки «Милуоки» бойкотировали матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

    Теги Милуоки Орландо НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Баскетболисты «Милуоки» не вышли на предматчевую разминку и решили бойкотировать 5-й матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    Игроки «Бакс» заперлись в раздевалке и не намерены выходить на площадку в знак протеста. Баскетболисты «Орландо» после разминки также вернулись в раздевалку. 

    Ранее стало известно, что «Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать первый матч второго раунда из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

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