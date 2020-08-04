«Зенит» проиграл впервые в сезоне, уступив «Динамо» (0:1). Обе команды заканчивали вдесятером

В 5-м туре РПЛ «Динамо» победило «Зенит» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне, предыдущие 4 матча команда Сергея Семака выиграла. Тем не менее, «Зенит» продолжает лидировать в таблице чемпионата России с 12 очками. «Динамо» с 10 баллами поднялось на 4-е место.

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