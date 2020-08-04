«Зенит» проиграл впервые в сезоне, уступив «Динамо» (0:1). Обе команды заканчивали вдесятером

В 5-м туре РПЛ «Динамо» победило «Зенит» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне, предыдущие 4 матча команда Сергея Семака выиграла. Тем не менее, «Зенит» продолжает лидировать в таблице чемпионата России с 12 очками. «Динамо» с 10 баллами поднялось на 4-е место.
- Дата проведения
- 26 августа, 20.45, «ВТБ-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 40 Шуньич.
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Динамо –
Шунин, Скопинцев, Ордец, Шуньич, Паршивлюк, Шиманьски (Моро, 76), Фомин (Морозов, 90), Каборе, Евгеньев, Игбоун (Комличенко, 67), Филипп (Плиев, 76).
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Зенит –
Кержаков, Ловрен, Караваев (Ерохин, 87), Ракицкий (Сутормин, 86), Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Ригони, 70), Малком, Азмун, Дзюба (Жирков, 70), Дриусси (Мостовой, 15).
- Предупреждения:
- Караваев (39), Барриос (49), Шиманьски (52), Паршивлюк (66), Моро (79), Плиев (85), Евгеньев (87), Каборе (89), Шунин (90), Ригони (90).