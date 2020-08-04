«Зенит» проиграл впервые в сезоне, уступив «Динамо» (0:1). Обе команды заканчивали вдесятером

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В 5-м туре РПЛ «Динамо» победило «Зенит» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне, предыдущие 4 матча команда Сергея Семака выиграла. Тем не менее, «Зенит» продолжает лидировать в таблице чемпионата России с 12 очками. «Динамо» с 10 баллами поднялось на 4-е место.

Динамо – Зенит 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 августа, 20.45, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 40 Шуньич.
ДинамоШунин, Скопинцев, Ордец, Шуньич, Паршивлюк, Шиманьски (Моро, 76), Фомин (Морозов, 90), Каборе, Евгеньев, Игбоун (Комличенко, 67), Филипп (Плиев, 76).
ЗенитКержаков, Ловрен, Караваев (Ерохин, 87), Ракицкий (Сутормин, 86), Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Ригони, 70), Малком, Азмун, Дзюба (Жирков, 70), Дриусси (Мостовой, 15).
Предупреждения:
Караваев (39), Барриос (49), Шиманьски (52), Паршивлюк (66), Моро (79), Плиев (85), Евгеньев (87), Каборе (89), Шунин (90), Ригони (90).
Удаления:
Скопинцев (75), Барриос (83).

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