Тарасенко пропустит не менее 5 месяцев из-за операции на плече

Нападающий выбыл на длительный срок.

По словам генерального менеджера команды Дага Армстронга, на следующей неделе Тарасенко перенесет операцию на плече. Следующая проверка состояния здоровья форварда состоится через пять месяцев.

Напомним, что изначально россиянин получил травму осенью 2019 года. После этого он перенес операцию на плече, после возобновления сезона сыграл в 5 матчах с учетом контрольных.

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