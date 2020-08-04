Эджуке вылетел в Россию, чтобы завершить переход в ЦСКА. За него заплатят 12 млн евро

Вингер «Херенвена» близок к переходу в .

По данным SCORENigeria, 22-летний футболист вылетел в Россию, чтобы завершить переход в московский клуб. Его подписание обойдется в 12 млн евро.

В Москве игрок пройдет медосмотр и окончательно согласует условия личного контракта.

В прошлом году заплатил за Эджуке 2 млн евро. Он станет третьим в истории «Херенвена» по сумме продажи. Больше платили только за Афонсо Алвеса и Миралема Сулеймани (17 и 16 миллионов евро соответственно).

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов нигериец набрал 13 (9+4) очков в 25 матчах. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.