«Ахмат» обыграл «Локомотив» в гостях (3:2), несмотря на два удаления

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Ахмату» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме были удалены два игрока грозненцев: сначала красную карточку получил Марат Быстров, а в конце встречи – Антон Швец.

«Локомотив» после 5 туров набрал 7 очков, в активе «Ахмата» уже 10 баллов.

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