«Ахмат» обыграл «Локомотив» в гостях (3:2), несмотря на два удаления

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Sports.ru Футбол

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Ахмату» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме были удалены два игрока грозненцев: сначала красную карточку получил Марат Быстров, а в конце встречи – Антон Швец.

«Локомотив» после 5 туров набрал 7 очков, в активе «Ахмата» уже 10 баллов.

Локомотив – Ахмат 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
26 августа, 18.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Ильин, 0:2 – 45 Тимофеев, 1:2 – 48, пенальти Миранчук, 1:3 – 58 Бериша, 2:3 – 77 Крыховяк.
ЛокомотивГильерме, Лысов (Рыбчинский, 75), Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Камано, Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Крыховяк, Чорлука (Куликов, 46), Эдер.
АхматШелия, Быстров, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Исмаэл (Швец, 59), Бериша (Харин, 58), Богосовац (Роши, 59), Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81), Ильин.
Предупреждения:
Игнатьев (24), Ненахов (25), Тимофеев (32), Жемалетдинов (34), Быстров (38), Бериша (58), Эдер (70), Семенов (71), Иванов (90), Ильин (90), Швец (90), Куликов (90), Серкейра (90).
Удаления:
Быстров (63), Швец (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья