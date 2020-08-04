«Ахмат» обыграл «Локомотив» в гостях (3:2), несмотря на два удаления

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Ахмату» (2:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме были удалены два игрока грозненцев: сначала красную карточку получил Марат Быстров, а в конце встречи – Антон Швец.
«Локомотив» после 5 туров набрал 7 очков, в активе «Ахмата» уже 10 баллов.
- Дата проведения
- 26 августа, 18.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 3 Ильин, 0:2 – 45 Тимофеев, 1:2 – 48, пенальти Миранчук, 1:3 – 58 Бериша, 2:3 – 77 Крыховяк.
-
Локомотив –
Гильерме, Лысов (Рыбчинский, 75), Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Камано, Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Крыховяк, Чорлука (Куликов, 46), Эдер.
-
Ахмат –
Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Исмаэл (Швец, 59), Бериша (Харин, 58), Богосовац (Роши, 59), Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81), Ильин.
- Предупреждения:
- Игнатьев (24), Ненахов (25), Тимофеев (32), Жемалетдинов (34), Быстров (38), Бериша (58), Эдер (70), Семенов (71), Иванов (90), Ильин (90), Швец (90), Куликов (90), Серкейра (90).