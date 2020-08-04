Решение Месси об уходе из «Барсы» – окончательное. Его не изменит даже отставка Бартомеу

Капитан «Барселоны» хочет уйти из клуба.

Как пишет журналист Onda Cero Альфредо Мартинес, аргентинец принял окончательное решение. Он не поменяет его даже в случае ухода с поста президента «Барселоны».

Ранее технический секретарь каталонского клуба Рамон Планес заявил, что «Барса» не рассматривает вариант с уходом Месси.

Сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», а сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, вчера Месси по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

🚨 Месси уходит из «Барселоны». Сейчас все серьезно: Лео многое бесит, он официально хочет расторгнуть контракт

Решение Месси – последний вызов Бартомеу. В клубе останется кто-то один