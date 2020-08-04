Решение Месси об уходе из «Барсы» – окончательное. Его не изменит даже отставка Бартомеу

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из клуба.

Как пишет журналист Onda Cero Альфредо Мартинес, аргентинец принял окончательное решение. Он не поменяет его даже в случае ухода Жозепа Бартомеу с поста президента «Барселоны».

Ранее технический секретарь каталонского клуба Рамон Планес заявил, что «Барса» не рассматривает вариант с уходом Месси.

Сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», а сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, вчера Месси по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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