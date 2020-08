Гол «Лудогорца» в ворота ЦСКА признан лучшим в сезоне Лиги Европы

УЕФА представил топ-10 голов завершившегося сезона .

Лучшим мячом турнира был признан гол форварда «Лудогорца» Клаудиу Кешерю в матче группового этапа с (5:1).

Второе место занял гол хавбека Рубена Невеша «Эспаньолу» (4:0), третье – удар Одиона Игало в матче – ЛАСК (5:0).

Отметим, что на 8-е место попал гол экс-игрока Мануэла Фернандеша в ворота «Трабзонспора» (3:1).

