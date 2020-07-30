«Ювентус» представил третью форму на сезон-2020/21. Она оранжевая

«Ювентус» показал третью форму на сезон-2020/21.

Комплект преимущественно выполнен в оранжевом цвете, через жизненную силу которого выражается командный дух. На его создание компанию adidas вдохновил мир искусства.

«Мы хотели создать третий комплект, который отсылал бы к миру искусства. Мы хотели показать, как он может сочетаться с миром дизайна.

«Ювентус» – это клуб, название которого является синонимом к слову «инновации», это мировой футбольный лидер. Поэтому мы сконцентрировались на том, чтобы внести уникальные элементы в каждый комплект формы», – сказала Франческа Вентурини, дизайнер adidas, участвовавшая в создании комплекта.

Оранжевый цвет был использован для третьей формы «Ювентуса» впервые в истории.

Фото: сайт «Ювентуса»