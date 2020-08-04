Месси может отправить повторный факс руководству «Барсы», если его не захотят отпускать бесплатно

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси твердо намерен покинуть клуб.

По данным журналиста The Guardian Фабрицио Романо, аргентинец направит еще один запрос на трансфер, если руководство клуба будет упорствовать в желании сохранить игрока и откажется отпускать его бесплатно.

Сообщается, что Месси действительно хочет уйти, он намерен сменить обстановку. Ранее появились противоположные сведения. Так, стало известно, что аргентинец может остаться в команде, если президент клуба Жозеп Бартомеу уйдет в отставку.

Также сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», а сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, вчера Месси по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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