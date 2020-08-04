Семак о 0:1 с «Динамо»: «Когда соперник защищается почти в 10 человек, непросто создавать моменты»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в 5-м туре , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных стандартов. Пытались отыграться, владели преимуществом, были моменты, хотя их непросто создавать, когда соперник почти в 10 человек защищается у своей штрафной.

– Стало сюрпризом, что сыграло в три центральных защитника?

– Мы предполагали, что такая ситуация возможна, но думали, что они будут активнее впереди, потому что у них хорошая группа атаки.

– Дзюбу заменили рано. В связи с чем?

– Нужно было разнообразить игру. Длинные передачи и навесы не приносили пользы, потому что у них защитники действовали компактно. Нужно было прибавлять в движении и контроле, в конце это удалось, мы посадили «Динамо» низко. Создавали неплохие моменты.

– В каком состоянии Дриусси?

– Ситуация сложная, пока сложно сказать, насколько серьезно, но он не может самостоятельно передвигаться. Это большая потеря.

Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в ход матча, в рисунок игры. Без Дриусси нам пришлось тяжело.

– Есть вопросы по удалению Барриоса?

– Какая разница? Давайте про судейство либо хорошо, либо ничего. Сегодня лучше ничего, – сказал Семак.