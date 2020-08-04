«Спартак» выиграл 3 из 5 матчей в РПЛ, одолев «Ротор» в гостях (1:0)

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Ротор Зелимхан Бакаев Футбол

В 5-м туре РПЛ «Ротор» дома проиграл «Спартаку» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственным голом отметился хавбек москвичей Зелимхан Бакаев – он на 55-й минуте реализовал пенальти.

В настоящий момент «Спартак» с 11 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата России, опережая «Сочи» по дополнительным показателям. До лидирующего «Зенита» – одно очко, однако у клуба из Санкт-Петербурга матч в запасе.

Ротор – Спартак 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
26 августа, 18.30, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 55, пенальти Бакаев.
РоторДовбня, Гогуа, Манучарян (Султонов, 78), Байрыев, Кверквелия, Давиташвили, Серченков (Жигулев, 61), Алейник (Песегов, 78), Макаров (Кожемякин, 81), Степанов, Муллин.
СпартакМаксименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Глушенков, 77), Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).
Предупреждения:
Бакаев (5), Макаров (28), Кверквелия (53), Зобнин (65), Байрыев (66), Гогуа (72), Ещенко (90), Соболев (90), Кожемякин (90), Максименко (90), Маслов (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья