«Спартак» выиграл 3 из 5 матчей в РПЛ, одолев «Ротор» в гостях (1:0)

В 5-м туре РПЛ «Ротор» дома проиграл «Спартаку» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственным голом отметился хавбек москвичей Зелимхан Бакаев – он на 55-й минуте реализовал пенальти.

В настоящий момент «Спартак» с 11 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата России, опережая «Сочи» по дополнительным показателям. До лидирующего «Зенита» – одно очко, однако у клуба из Санкт-Петербурга матч в запасе.

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