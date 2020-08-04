«Спартак» выиграл 3 из 5 матчей в РПЛ, одолев «Ротор» в гостях (1:0)

В 5-м туре РПЛ «Ротор» дома проиграл «Спартаку» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственным голом отметился хавбек москвичей Зелимхан Бакаев – он на 55-й минуте реализовал пенальти.
В настоящий момент «Спартак» с 11 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата России, опережая «Сочи» по дополнительным показателям. До лидирующего «Зенита» – одно очко, однако у клуба из Санкт-Петербурга матч в запасе.
- Дата проведения
- 26 августа, 18.30, «Волгоград-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 55, пенальти Бакаев.
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Ротор –
Довбня, Гогуа, Манучарян (Султонов, 78), Байрыев, Кверквелия, Давиташвили, Серченков (Жигулев, 61), Алейник (Песегов, 78), Макаров (Кожемякин, 81), Степанов, Муллин.
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Спартак –
Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Глушенков, 77), Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).