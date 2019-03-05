Наталья Бестемьянова: «Отстранение Косторной за переход к Плющенко невозможно. Алена же не крепостная, правда?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что не должна быть наказана за переход к другому тренеру после закрытия трансферного окна.

Косторная перешла от к Евгению Плющенко.

«Отстранение Косторной невозможно. Алена же не крепостная, правда? Она страну не меняет, а выступает за Россию.

Косторная — лучшая спортсменка России. Она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред. Должны быть подписаны контракты. Спортсмен может сменить тренера в любое время года, если ему некомфортно», – рассказала Бестемьянова.

Трансфер Косторной до сих пор не оформлен – хотя она месяц катается у Плющенко. Могут ли Алену наказать?

Кажется, Плющенко совершил фатальную ошибку – запустил двух суперфигуристок (Трусову и Косторную) на один каток