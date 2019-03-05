Наталья Бестемьянова: «Отстранение Косторной за переход к Плющенко невозможно. Алена же не крепостная, правда?»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Алена Косторная не должна быть наказана за переход к другому тренеру после закрытия трансферного окна.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Отстранение Косторной невозможно. Алена же не крепостная, правда? Она страну не меняет, а выступает за Россию.

Косторная — лучшая спортсменка России. Она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред. Должны быть подписаны контракты. Спортсмен может сменить тренера в любое время года, если ему некомфортно», – рассказала Бестемьянова.

Трансфер Косторной до сих пор не оформлен – хотя она месяц катается у Плющенко. Могут ли Алену наказать?

Кажется, Плющенко совершил фатальную ошибку – запустил двух суперфигуристок (Трусову и Косторную) на один каток

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