Защитник стал игроком .

23-летний англичанин подписал контракт сроком на 5 лет.

Сообщалось, что лондонский клуб заплатил за трансфер 50 млн фунтов.

В прошлом сезоне Чилуэлл забил 3 гола и отдал 3 результативных паса в 27 матчах . Его статистика – здесь.

BEN

IS

BLUE.



Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue