Магуайра могут лишить капитанской повязки в «МЮ». Руководство клуба встретится с игроком

Защитник может быть лишен капитанской повязки в клубе.

Как сообщает Sky Sports, англичанин встретится с руководством клуба, чтобы обсудить, продолжит ли он носить капитанскую повязку.

Напомним, Магуайр был отстранен от сборной Англии из-за событий в Греции. Его признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа. Англичанина приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно.

Магуайр влип в Греции: получил условный срок за драку с полицейскими и попытке подкупа. Капитан «МЮ» все отрицает