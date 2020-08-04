«МЮ» и «ПСЖ» – фавориты в борьбе за Месси. Англичане уже общаются с окружением игрока

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет покинуть клуб.

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» – фавориты в борьбе за аргентинца, пишет Diario Sport. Эти клубы готовы заплатить компенсацию за футболиста, если это будет необходимо.

В «ПСЖ» считают, что подписание Месси – это невероятная возможность для клуба. Руководство парижан хочет выиграть Лигу чемпионов и считает, что переход форварда поможет в достижении этой цели.

При этом стало известно, что окружение Месси уже общается с руководством «Ман Юнайтед».

«Интер» также претендует на игрока, однако итальянский клуб столкнется со сложностями при оформлении сделки. Представители «нерадзурри» связывались с окружением Месси.

Ранее стало известно, что Месси хочет играть за «Манчестер Сити». Вчера он по факсу уведомил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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«Манчестер Юнайтед»
7%
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Сити»
39%
Манчестер Сити
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Барселона

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