«МЮ» и «ПСЖ» – фавориты в борьбе за Месси. Англичане уже общаются с окружением игрока

Капитан «Барселоны» хочет покинуть клуб.

«ПСЖ» и – фавориты в борьбе за аргентинца, пишет Diario Sport. Эти клубы готовы заплатить компенсацию за футболиста, если это будет необходимо.

В считают, что подписание Месси – это невероятная возможность для клуба. Руководство парижан хочет выиграть Лигу чемпионов и считает, что переход форварда поможет в достижении этой цели.

При этом стало известно, что окружение Месси уже общается с руководством «Ман Юнайтед».

также претендует на игрока, однако итальянский клуб столкнется со сложностями при оформлении сделки. Представители «нерадзурри» связывались с окружением Месси.

Ранее стало известно, что Месси хочет играть за «Манчестер Сити». Вчера он по факсу уведомил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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