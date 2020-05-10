Клубы Бундеслиги интересуются Бистровичем, ЦСКА готов его продать

Полузащитник Кристиян Бистрович может вскоре покинуть .

По информации Metaratings.ru, два клуба Бундеслиги заинтересовались 22-летним хорватом. Речь идет о командах из середины турнирной таблицы минувшего сезона. Немецкие клубы плотно следят за хавбеком.

В начале лета ЦСКА рассматривал исключительно вариант с полноценной продажей Бистровича. Сейчас клуб готов отдать игрока в платную аренду с правом последующего выкупа.

Помимо вариантов с продолжением карьеры в Бундеслиге, Бистровичем интересуются еще несколько клубов из Западной Европы.

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.