Правительство России сняло ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров

Правительство России сняло ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры. Теперь они могут въезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе.

Соответствующее распоряжение 26 августа подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска», – сообщила пресс-служба Правительства РФ.