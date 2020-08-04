«Барса» о Месси: «Не рассматриваем вариант с его уходом. Хотим строить новую «Барсу» с лучшим игроком мира»

Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес высказался о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси.

«Мы думаем о строительстве будущего «Барселоны» вместе с лучшим игроком в истории футбола, . Мы должны были сделать выводы, и это наша основная мысль.

Мы не рассматриваем возможность его ухода и очень его уважаем. Будущее выглядит обнадеживающе, и я убежден в этом, поскольку у нас есть множество молодых игроков, которые готовы строить ту «Барсу», что мы так любим.

Мы работаем над строительством команды победителей, в составе которой будет молодежь. Но мы с большим уважением относимся к футболистам, выигравшим множество трофеев.

Нельзя создавать спор между Месси и «Барселоной», потому что ни он, ни клуб этого не заслуживают. Мы проделаем большую работу, чтобы сделать «Барсу» победителем», – сказал Планес.

Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», а сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, вчера Месси по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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