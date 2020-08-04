«Зенит» был готов заплатить 5 млн евро за Осипенко. «Ростов» потребовал 12-15 млн

Переход защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Зенит» маловероятен.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, клуб из Петербурга был готов предложить около 5 млн евро за 26-летнего россиянина, однако «Ростов» ответил, что не готов рассматривать вариант с продажей игрока дешевле, чем за 12-15 миллионов евро.
Поскольку «Зениту» нужен игрок ротации, который смог бы подменять Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена, переход Осипенко в «Зенит» за такую сумму маловероятен.
Футболист дебютировал в Премьер-лиге в 2019 году. Тогда он выступал за «Тамбов», а зимой защитник перешел в «Ростов».
В сезоне-2020/21 игрок провел за донскую команду 4 матча в РПЛ. Его полная статистика – здесь.