«Зенит» был готов заплатить 5 млн евро за Осипенко. «Ростов» потребовал 12-15 млн

Переход защитника в маловероятен.

Как сообщает журналист Константин Алексеев, клуб из Петербурга был готов предложить около 5 млн евро за 26-летнего россиянина, однако «Ростов» ответил, что не готов рассматривать вариант с продажей игрока дешевле, чем за 12-15 миллионов евро.

Поскольку «Зениту» нужен игрок ротации, который смог бы подменять Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена, переход Осипенко в «Зенит» за такую сумму маловероятен.

Футболист дебютировал в Премьер-лиге в 2019 году. Тогда он выступал за «Тамбов», а зимой защитник перешел в «Ростов».

В сезоне-2020/21 игрок провел за донскую команду 4 матча в . Его полная статистика – здесь.