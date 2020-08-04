Сетьен по бюрофаксу попросил «Барсу» оформить отставку. Он хочет компенсацию и возможность искать новый клуб

Теги Барселона Ла Лига отставки Кике Сетьен Футбол

«Барселона» получила новое сообщение через бюрофакс.

Сообщение направили юристы бывшего тренера каталонской команды Кике Сетьена. Они запросили у «Барселоны» уведомление, которые бы юридически оформило прекращение сотрудничества между Сетьеном и клубом.

В данный момент ни сам Сетьен, ни его ассистенты не могут искать себе новую команду, поскольку не были формально уведомлены об увольнении.

Как отмечается, «Барселона», получив запрос от представителей тренера, собирается ответить на него «своевременно и по форме».

Сетьен и его штаб также требуют выплатить им денежную компенсацию за расторжение контрактов. Этого пока еще не произошло.

Месси уведомил «Барсу» об уходе через бюрофакс. Бюрофакс?

Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман

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