«Вест Бромвич» вернулся в АПЛ

«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2) в матче 46-го тура Чемпионшипа.

Теперь на счету команды Славена Билича 83 очка в 46 матчах.

Клуб занял второе место в таблице и вышел в АПЛ вслед за «Лидсом».

Напомним, «Вест Бромвич» покинул АПЛ по итогам сезона-2017/18, став 20-м.

В сезоне-2018/19 клуб занял 4-е место в Чемпионшипе и вышел в плей-офф, но проиграл в полуфинале.

THE BAGGIES ARE BACK IN THE @premierleague!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/poHF0yt8il