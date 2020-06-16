«Вест Бромвич» вернулся в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Славен Билич Вест Бромвич Куинз Парк Рейнджерс чемпионшип Футбол

«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2) в матче 46-го тура Чемпионшипа.

Теперь на счету команды Славена Билича 83 очка в 46 матчах.

Клуб занял второе место в таблице и вышел в АПЛ вслед за «Лидсом».

Напомним, «Вест Бромвич» покинул АПЛ по итогам сезона-2017/18, став 20-м.

В сезоне-2018/19 клуб занял 4-е место в Чемпионшипе и вышел в плей-офф, но проиграл в полуфинале.

Таблица Чемпионшипа

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