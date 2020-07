Стадион «Баварии» окрасится в цвета флага ЛГБТ

, домашний стадион «Баварии», в субботу будет окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

Акция приурочена к Christopher Street Day – ежегодного дня в честь сексуальных меньшинств, в этот день в Германии и Швейцарии проводятся гей-парады. CSD получил свое название в честь событий 1969 года на Кристофер-стрит в США, когда представители сексуальных меньшинств выступили против полицейского произвола.

«Мы всегда хотим показать пример толерантности и многообразия, быть против расизма и гомофобии, и Christopher Street Day – важное событие для этого.

Футбол объединяет. Будучи космополитичным клубом, мы, безусловно, солидарны с этими движениями», – заявил генеральный директор «Баварии» .

