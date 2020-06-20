Александр Елагин: «Хотите жить мужик с мужиком, баба с бабой – ради бога, хоть с коровой! Но детей не приплетайте»

Комментатор Okko Александр Елагин рассказал о своем отношении к ЛГБТ.

«Какая-то чиновница заявила, что слово «радуга» нужно заменить. Радуга теперь с секс-меньшинствами ассоциируется.

Я люблю женщин и к секс-меньшинствам никакого отношения не имею. Это личное дело каждого – с кем он живет и что делает в постели.

Но есть основополагающие вещи. Я лично против гей-парадов. Давайте проводить парады и славить обычную человеческую жизнь, любовь женщины и мужчины.

Это же природа, ребята. Хотите вы жить мужик с мужиком – живите! Баба с бабой – живите. Но детей не приплетайте, не надо. Не надо выставлять это напоказ, делать из себя символ борьбы за какую-то толерантность. Это не толерантность, а самая настоящая дурость.

В сфере искусства много людей голубых и розовых, когда баба с бабой живет, мужик – с мужиком. Ну и что? Ради бога, хоть с коровой. Но ты не выставляй это напоказ. И не бравируй это. Вот я против чего.

И я за закрепление в Конституции статуса семьи. Семья – это союз мужчины и женщины. Да, я такой ретроград», – высказался Елагин.