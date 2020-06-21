Уткин о видео с Дзюбой и Азмуном: «Для каминг-аута общество не готово. А такая встряска – хоть что-то»

Журналист Василий Уткин прокомментировал видео из раздевалки , на котором и имитируют половой акт.

«Для ясности. Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и, в частности, запретных тем для шуток.

И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.

И как между назгулом и его добычей, так же и между пиписькой и ее мишенью (если мишень согласна и тем более рада) становиться бессмысленно. Ну, если только ты не Гэндальф.

И вообще, история этой брутальной шутки несет в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдаленно не готово. А такая встряска – хоть что-то. Хоть чем-то.

Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент. И повод замечательный – победа «Зенита».

И чемпионский трофей в этом году как никакой предыдущий фалличен. Да и про футбол наш, пусть и в сердцах, пусть и не каждый день мы говорим, что сделан он из говна и палок. Словно... Словно! Ура», – написал Уткин.

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Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам