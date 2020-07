Сане прошел медосмотр для «Баварии» и отправился на встречу с руководством клуба

Полузащитник близок к переходу в «Баварию».

Игрок прошел медосмотр перед переходом в мюнхенский клуб и отправился на встречу с руководителями «Баварии».

Сообщалось, что «Бавария» заплатит около 60 млн евро за 24-летнего немца. Его зарплата составит около 17 млн евро.

Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?

Leroy Sané has completed his medical check and is now back at Säbener Straße to meet the bosses [Bild]pic.twitter.com/yE2XXLW3ie