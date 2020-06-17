«Бавария» договорилась о трансфере Сане и заплатит около 50 млн евро. Контракт – на 5 лет (Bild)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лерой Сане деньги Футбол

«Бавария» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере вингера Лероя Сане, сообщает Bild.

Сумма трансфера составит чуть менее 50 миллионов евро. 24-летний немец подпишет контракт на 5 лет.

При этом Сане пошел навстречу «Баварии» из-за кризиса, вызванного пандемией, и согласился на зарплату значительно меньше 20 млн евро в год, которую он запрашивал изначально.

Также отмечается, что «Сити» не планирует задействовать футболиста в августе в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Сане пропустил почти весь сезон из-за травмы. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья