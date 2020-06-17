Пеп Гвардиола: «Похоже, Сане переходит в «Баварию». Я хотел, чтобы он остался, но у каждого своя жизнь»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника команды Лероя Сане.

«Сделка еще не завершена, хоть это так и выглядит. Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе. В таком фантастическом клубе, как «Бавария», он начнет новую главу.

Он хотел уйти. У каждого своя жизнь, и он решил двигаться дальше. Я хотел, чтобы он остался, но Сане полагал, что там ему будет лучше, и он станет счастливее», – сказал Гвардиола.

Напомним, Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити». Основным претендентом на него являлась именно «Бавария». Однако клубы долгое время не могли согласовать условия перехода 24-летнего немца.

Вчера стало известно, что «Бавария» и «Ман Сити» согласовали условия сделки. Немецкий клуб заплатит около 60 млн евро с учетом бонусов. Сане подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет с зарплатой 17 млн евро в год.

Со статистикой Сане можно ознакомиться здесь.

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