Сане прибыл в Мюнхен и прошел часть медосмотра в «Баварии»

Полузащитник близок к переходу в «Баварию».

Накануне 24-летний игрок сборной Германии прилетел в Мюнхен и успешно прошел первую часть медосмотра перед трансфером в немецкий клуб.

Вторую часть медосмотра Сане пройдет сегодня, сообщает журналист Sport1 Штефан Кумбергер.

Ранее стало известно, что заплатит за хавбека около 49 млн евро (60 млн с учетом бонусов), а Сане подпишет 5-летний контракт с зарплатой около 17 млн в год.

23:35 Uhr an der Säbener Straße: Gute Laune bei @LeroySane19. Der Top-Transfer hat Teil 1 des Medizinchecks offenbar erfolgreich absolviert. Morgen dann Teil 2. @SPORT1 pic.twitter.com/cSFCmNk9AX — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) July 1, 2020

Пеп Гвардиола: «Похоже, Сане переходит в «Баварию». Я хотел, чтобы он остался, но у каждого своя жизнь»