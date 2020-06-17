Сане прибыл в Мюнхен и прошел часть медосмотра в «Баварии»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

Накануне 24-летний игрок сборной Германии прилетел в Мюнхен и успешно прошел первую часть медосмотра перед трансфером в немецкий клуб.

Вторую часть медосмотра Сане пройдет сегодня, сообщает журналист Sport1 Штефан Кумбергер.

Ранее стало известно, что «Бавария» заплатит за хавбека около 49 млн евро (60 млн с учетом бонусов), а Сане подпишет 5-летний контракт с зарплатой около 17 млн в год. 

Пеп Гвардиола: «Похоже, Сане переходит в «Баварию». Я хотел, чтобы он остался, но у каждого своя жизнь»

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