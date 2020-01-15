НХЛ, НБА и Ла Лига остановлены, Артета заразился коронавирусом, Евро-2020 могут перенести, Черчесов в сборной России до 2022 года, победа «МЮ» и другие новости утра

1. Мировой спорт схлопывается под натиском пандемии коронавируса. Приостановили НХЛ, НБА, Ла Лигу, Евролигу.

Отменили Гран-при Австралии в «Формуле-1», этап Кубка мира по биатлону в Норвегии, этапы Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде, все турниры ATP и ITF на шесть недель, частично WTA, ЮЧМ-2020.

Могут отменить бой Хабиб – Фергюсон. Сезон Бундеслиги могут закончить досрочно без определения чемпиона. Будут идти без зрителей матчи Кубка Гагарина (если потребуется), биатлонные гонки в Контиолахти.

Есть и новые заражения – тренер «Арсенала» Микель Артета; полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои; нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини; возможно, защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди; вероятно, три игрока «Лестера»; баскетболисты Руди Гобер (в штуку перетрогавший все микрофоны), Донован Митчелл, Эммануэль Мудиай.

121 сотрудник «Ювентуса», включая игроков и тренеров, в карантине. Карантин в «Реале»: коронавирус найден у игрока баскетбольной команды, футболистов меры тоже касаются.

2. Черчесов продлил контракт со сборной России до декабря 2022 года. Тренера могут и до 2024-го оставить, если команда выйдет из группы на ЧМ-2022.

3. В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК (5:0) на выезде, продлив серию без поражений до 11 игр, «Байер» победил «Рейнджерс» (3:1), «Шахтер» выиграл у «Вольфсбурга» (2:1) в гостях.

4. Ожидается, что УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на лето 2021 года после видеоконференции с участием всех 55 национальных ассоциаций 17 марта.

5. Власти Великобритании рассматривают приостановку спортивных соревнований. Некоторые клубы АПЛ выступят за приостановку чемпионата на экстренном совещании из-за коронавируса у Артеты, а кто-то будет настаивать на аннулировании сезона. Пока перенесли матч «Арсенала» с «Брайтоном». Матчи в Англии планировали проводить без зрителей до конца сезона, но, вероятно, все будет еще серьезнее.

6. Приостановить могут Лигу чемпионов и Лигу Европы. Уже перенесены матчи ЛЧ «Ман Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион». Оставшиеся раунды плей-офф Лиги чемпионов могут пройти в формате одного матча или мини-турнира.

7. «Динамо» победило «Спартак» (3:2 ОТ) в шестом матче плей-офф КХЛ и, выиграв серию Кубка Гагарина (4-2), встретится с ЦСКА во втором раунде. Остальные пары уже были известны.

8. На канале блогера и экс-футболиста Евгения Савина в YouTube заблокировали самый популярный ролик: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться. Очко у Милли подгорело!»

9. Йоханнес Бо выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Контиолахти, Фуркад – 2-й, Елисеев – 14-й, Логинов – 18-й.

10. ЦСКА из-за коронавируса пустит на игры с «Зенитом» и «Уфой» только владельцев абонементов. Владельцы абонементов на матчи команд из Москвы в РПЛ получат бесплатную подписку на канал «Матч Премьер».

11. 🕺 Кокорин станцевал лезгинку после после дубля в матче с «Оренбургом».

12. World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов за допинговые скандалы, а также ограничит количество нейтральных атлетов от России на крупных международных стартах до 10 человек.

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