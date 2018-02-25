Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) сообщила об отмене гонок Кубка мира в американском Миннеаполисе в связи с угрозой распространения коронавируса.

17 марта США должны были принять заключительные гонки лыжного «Спринт-тура». Мини-тур стартует в канадском Квебеке – сообщается, что гонки, запланированные на 14 и 15 марта, пройдут по расписанию. Решение по финалу Кубка мира в Кэнморе будет принято позднее.

«В связи с продолжающейся вспышкой и распространением нового коронавируса и недавно объявленными ограничениями на поездки в США предстоящие соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе отменены.

Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников турнира, а также зрителей находятся в центре внимания и являются приоритетом всех заинтересованных сторон», – говорится в пресс-релизе.

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