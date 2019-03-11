IBU: «Соревнования в Контиолахти будут проходить без зрителей. Расписание гонок не изменится»

Журналист Дмитрий Занин сообщил, что гонки на этапе Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Волонтерам сказали выводить всех зрителей с трибун и проводить за территорию стадиона. Потому что соревнования продолжатся, но уже совершенно точно без зрителей.

По последней информации, вероятнее всего, состоятся все гонки, но без зрителей», – сказал Занин.

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что гонки этапа Кубка мира в Контиолахти пройдут по расписанию, но при пустых трибунах.

«С сегодняшнего дня мероприятие будет закрыто для публики. Кроме того, количество участников будет сокращено до менее 500, чтобы гарантировать, что соревнования смогут пройти, как и планировалось, до воскресенья.

Расписание соревнований в Контиолахти не изменится», – сообщается в официальном твиттере IBU.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса отменен заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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