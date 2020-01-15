ЦСКА пустит на игры с «Зенитом» и «Уфой» только владельцев абонементов. Матч для посещения определится жеребьевкой

ЦСКА объявил о порядке допуска болельщиков на домашние матчи Тинькофф РПЛ с «Уфой» и «Зенитом».

было принято решение о следующем порядке проведения матчей против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов.

При этом, в связи с ограничением в 5 тысяч участников мероприятия, не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора.

Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой – в нечетные. Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00.

Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.

Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.

Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией», – говорится в заявлении клуба.

Во вторник стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

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