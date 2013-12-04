Руди Гобер и Эммануэль Мудиай сдали положительный тест на коронавирус

Согласно сообщению JDF Sports, игроки «Юты» и Эммануэль Мудиай сдали положительный тест на коронавирус.

В среду матч «Оклахома» – «Юта» в Chesapeake Energy Arena был отложен в последний момент в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал положительный тест на коронавирус. Матч «Сакраменто» – «Новый Орлеан» был отменен из-за подозрения на коронавирус у одного из арбитров, который ранее на этой неделе работал на игре с участием «Джаз».

НБА официально приостановила проведение сезона-2019/20 из-за обнаружения коронавируса у одного из игроков лиги.

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?