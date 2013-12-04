У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус

Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее коронавирус был диагностирован у центрового «Джаз» Руди Гобера, а также, по неподтвержденным данным, у защитника команды Эммануэля Мудиая.
НБА в среду после выявления COVID-19 у Гобера приостановила сезон-2019/20 на неопределенное время.
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