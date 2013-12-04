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    У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус

    Теги НБА Юта Руди Гобер Донован Митчелл коронавирус Баскетбол

    Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.

    Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Ранее коронавирус был диагностирован у центрового «Джаз» Руди Гобера, а также, по неподтвержденным данным, у защитника команды Эммануэля Мудиая.

    НБА в среду после выявления COVID-19 у Гобера приостановила сезон-2019/20 на неопределенное время.

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