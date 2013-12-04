У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус

Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее коронавирус был диагностирован у центрового «Джаз» , а также, по неподтвержденным данным, у защитника команды Эммануэля Мудиая.

в среду после выявления COVID-19 у Гобера приостановила сезон-2019/20 на неопределенное время.

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