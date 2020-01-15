Защитник «Ман Сити» Менди сдал тест на коронавирус и ждет результатов (MEN)

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди находится в изоляции, так как у члена его семьи симптомы коронавируса, сообщает Daily Mail.

Клубный источник сообщил, что в качестве меры предосторожности француз не будет контактировать с командой до тех пор, пока родственнику не поставят точный диагноз в больнице.

Согласно Manchester Evenings News, Менди сдал тест на коронавирус и в настоящее время ожидает результатов.

Сегодня три игрока «Лестера» были изолированы. У них также проявились симптомы коронавируса.

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