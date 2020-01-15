Блогер и бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин сообщил, что на его канале в YouTube «КраСава» заблокировали самый популярный ролик.
«Через сутки после выпуска про Кокорина и его ###### «Зенита» у нас блокернули самый популярный ролик на канале (Головин, 3 000 000).
Случайность, наверное. Очко у Милли (вероятно, речь про Алексея Миллера – прим. Sports.ru) подгорело!» – написал Савин в своем твиттере.
Также блогер высказался на эту тему в своем инстаграме.
«Через сутки после выхода видоса про Кокорина у меня демонстративно удалили самое популярное видео с Головиным (3 000 000 просмотров)!
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Типа в нем нарушения по рекламе, хотя видос висит уже год в сети, а в интеграциях детская футбольная школа КИНГС и авто КИА.
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Видимо, в очередной раз (помните блокировку видео «Фанат не преступник») мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться.
Подгорела попка у «Милли» и «Меды» (возможно, речь про Александра Медведева – прим. Sports.ru) после правды от Сани про их беспредел.
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Так вот! За ролик с Головой мы еще повоюем, а последний видос с Кокорой пересмотрите еще раз назло небожителям», – написал Савин.
Выпуск «Красавы», посвященный Александру Кокорину, был опубликован на канале Савина 10 марта.
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