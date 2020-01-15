Кокорин станцевал лезгинку после после дубля в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Сочи» станцевал лезгинку после дубля в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с (5:1).

Журналист Мурад Латипов в инстаграме опубликовал видео, на котором футболист танцует лезгинку.

«За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него еще одно редко сейчас качество – он отвечает за свои слова!

Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол. Сказал – сделал🔥🔥🔥», – написал Латипов в инстаграме.

«Брат, все для тебя, только снимай😍💪❤️», – ответил Кокорин.

«Сочи» уничтожил «Оренбург», но по голам есть вопросы. Посмотрите и скажите: они не кажутся вам странными?