Сезон Бундеслиги могут закончить досрочно без определения чемпиона (Express.de)

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Футбольная лига Германии, которая руководит первой и второй Бундеслигой, в понедельник, 16 марта, примет решение о судьбе текущего сезона.

По информации Express.de, есть вероятность, что турниры будут досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.

Одним из возможных сценариев является окончание сезона в Бундеслиге по итогам матчей 26-го тура, который пройдет 13-16 марта.

При этом чемпион в этом сезоне определен не будет. Не будет также вылетающих команд, напротив, из второй Бундеслиги поднимутся сразу четыре команды. Таким образом, в сезоне-2020/21 выступят 22 клуба.

В Лигу чемпионов и Лигу Европы квалифицируются команды, которые будут занимать соответствующие позиции в таблице на момент остановки чемпионата.

По завершении сезона-2020/21 напрямую вылетят сразу четыре команды, а клуб, занявший пятое место с конца, сыграет стыковые матчи с командой, которая займет третье место во второй Бундеслиге.

Неизвестно, будет ли продолжен Кубок Германии.

На данный момент официальной информации о приостановке Бундеслиги или о переносе игр не появлялось. Однако ближайшие матчи первенства пройдут без зрителей.

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