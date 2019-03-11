Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 10-м, Латыпов – 21-м, Йоханнес Бо – 26-м, Елисеев – 37-м, Фуркад – 49-м, Поршнев – 58-м

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12 марта в Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили

Дата проведения
12 марта, 17.30
Онлайн гонки

Контиолахти, Финляндия. Спринт

Стартовый лист

1  Андрей Расторгуев
2  Яков Фак
3  Артем Прима
4  Шон Доэрти
5  Роман Елетнов
6  Йоханнес Дале
7  Марио Дольдер
8  Антонин Гигонна
9  Бенедикт Долль
10  Александр Логинов
11  Эрленд Овренг Бьонтегорд
12  Витаутас Строля
13  Тимофей Лапшин
14  Феликс Лейтнер
15  Ветле Шостад Кристиансен
16  Томас Бормолини
17  Адам Вацлавик
18  Скотт Гоу
19  Дмитрий Пидручный
20  Флоран Клод
21  Эдуард Латыпов
22  Филипп Хорн
23  Клемен Бауэр
24  Владимир Илиев
25  Мартин Понсилуома
26  Йоханнес Бо
27  Антон Смольский
28  Симон Шемп
29  Тарьей Бо
30  Лейф Нордгрин
31  Струла Хольм Лагрейд
32  Красимир Анев
33  Рок Трсан
34  Йоханнес Кюн
35  Теро Сеппяля
36  Доминик Ландертингер
37  Матвей Елисеев
38  Гжегож Гузик
39  Кароль Домбровски
40  Доминик Виндиш
41  Эмильен Жакелен
42  Михал Крчмарж
43  Себастьян Самуэльссон
44  Лукас Хофер
45  Тьерри Ланже
46  Арнд Пайффер
47  Евгений Гараничев
48  Жереми Финелю
49  Мартен Фуркад
50  Фанмин Чэн
51  Серафин Вистнер
52  Ондржей Моравец
53  Кентен Фийон-Майе
54  Жюль Бюрнот
55  Сергей Семенов
56  Михал Шима
57  Лукас Фрацшер
58  Никита Поршнев
59  Давид Коматц
60  Элигиус Тамборнино
61  Руслан Ткаленко
62  Миха Довжан
63  Синюань Янь
64  Джейк Браун
65  Апостолос Ангелис
66  Симон Дестье
67  Шимон Бартко
68  Томас Каукенас
69  Рене Захна
70  Корнел Пукьяну
71  Томмазо Джакомель
72  Йеспер Нелин
73  Косуке Озаки
74  Фабьен Клод
75  Микито Татидзаки
76  Сергей Бочарников
77  Якуб Штвртецки
78  Лукаш Журек
79  Антон Синапов
80  Сергей Сирик
81  Александр Патриюк
82  Александр Мухин
83  Калев Эрмитс
84  Кресимир Црнкович
85  Олли Хииденсало
86  Кристиан Гоу
87  Дамир Растич
88  Андржей Нендза-Кубинец
89  Патрик Якоб
90  Роберт Слотинс
91  Казуки Баишо
92  Пеппе Фемлинг
93  Карим Халили
94  Георге Бута
95  Антон Дудченко
96  Томаш Крупчик
97  Райдо Ранкель
98  Максим Воробей
99  Матей Балога
100  Мартин Егер
101  Данил Белецкий
102  Якко Олави Ранта
103  Димитар Герджиков
104  Дидье Бьона

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