Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 10-м, Латыпов – 21-м, Йоханнес Бо – 26-м, Елисеев – 37-м, Фуркад – 49-м, Поршнев – 58-м

12 марта в Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили.
- Дата проведения
- 12 марта, 17.30
12 марта в Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили.
|1
|Андрей Расторгуев
|2
|Яков Фак
|3
|Артем Прима
|4
|Шон Доэрти
|5
|Роман Елетнов
|6
|Йоханнес Дале
|7
|Марио Дольдер
|8
|Антонин Гигонна
|9
|Бенедикт Долль
|10
|Александр Логинов
|11
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|12
|Витаутас Строля
|13
|Тимофей Лапшин
|14
|Феликс Лейтнер
|15
|Ветле Шостад Кристиансен
|16
|Томас Бормолини
|17
|Адам Вацлавик
|18
|Скотт Гоу
|19
|Дмитрий Пидручный
|20
|Флоран Клод
|21
|Эдуард Латыпов
|22
|Филипп Хорн
|23
|Клемен Бауэр
|24
|Владимир Илиев
|25
|Мартин Понсилуома
|26
|Йоханнес Бо
|27
|Антон Смольский
|28
|Симон Шемп
|29
|Тарьей Бо
|30
|Лейф Нордгрин
|31
|Струла Хольм Лагрейд
|32
|Красимир Анев
|33
|Рок Трсан
|34
|Йоханнес Кюн
|35
|Теро Сеппяля
|36
|Доминик Ландертингер
|37
|Матвей Елисеев
|38
|Гжегож Гузик
|39
|Кароль Домбровски
|40
|Доминик Виндиш
|41
|Эмильен Жакелен
|42
|Михал Крчмарж
|43
|Себастьян Самуэльссон
|44
|Лукас Хофер
|45
|Тьерри Ланже
|46
|Арнд Пайффер
|47
|Евгений Гараничев
|48
|Жереми Финелю
|49
|Мартен Фуркад
|50
|Фанмин Чэн
|51
|Серафин Вистнер
|52
|Ондржей Моравец
|53
|Кентен Фийон-Майе
|54
|Жюль Бюрнот
|55
|Сергей Семенов
|56
|Михал Шима
|57
|Лукас Фрацшер
|58
|Никита Поршнев
|59
|Давид Коматц
|60
|Элигиус Тамборнино
|61
|Руслан Ткаленко
|62
|Миха Довжан
|63
|Синюань Янь
|64
|Джейк Браун
|65
|Апостолос Ангелис
|66
|Симон Дестье
|67
|Шимон Бартко
|68
|Томас Каукенас
|69
|Рене Захна
|70
|Корнел Пукьяну
|71
|Томмазо Джакомель
|72
|Йеспер Нелин
|73
|Косуке Озаки
|74
|Фабьен Клод
|75
|Микито Татидзаки
|76
|Сергей Бочарников
|77
|Якуб Штвртецки
|78
|Лукаш Журек
|79
|Антон Синапов
|80
|Сергей Сирик
|81
|Александр Патриюк
|82
|Александр Мухин
|83
|Калев Эрмитс
|84
|Кресимир Црнкович
|85
|Олли Хииденсало
|86
|Кристиан Гоу
|87
|Дамир Растич
|88
|Андржей Нендза-Кубинец
|89
|Патрик Якоб
|90
|Роберт Слотинс
|91
|Казуки Баишо
|92
|Пеппе Фемлинг
|93
|Карим Халили
|94
|Георге Бута
|95
|Антон Дудченко
|96
|Томаш Крупчик
|97
|Райдо Ранкель
|98
|Максим Воробей
|99
|Матей Балога
|100
|Мартин Егер
|101
|Данил Белецкий
|102
|Якко Олави Ранта
|103
|Димитар Герджиков
|104
|Дидье Бьона