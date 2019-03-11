Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 10-м, Латыпов – 21-м, Йоханнес Бо – 26-м, Елисеев – 37-м, Фуркад – 49-м, Поршнев – 58-м

12 марта в Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят , Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и .

Дата проведения 12 марта, 17.30

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