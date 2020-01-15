Игра «Ювентус» – «Лион» перенесена. У защитника туринцев Ругани коронавирус

УЕФА сообщил о переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» (первая игра – 0:1).
Вчера стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся команда ушла на карантин.
Информации о новой дате проведения матча пока нет.
Ранее стало известно о том, что матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» также перенесен.
Матч между «Ювентусом» и «Лионом» должен был состояться 17 марта.
УЕФА обсудит проведение еврокубков 17 марта. Ожидается, что будет объявлено о приостановке турниров.
Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет