Игра «Ювентус» – «Лион» перенесена. У защитника туринцев Ругани коронавирус

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УЕФА сообщил о переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» (первая игра – 0:1).

Вчера стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся команда ушла на карантин.

Информации о новой дате проведения матча пока нет.

Ранее стало известно о том, что матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» также перенесен.

Матч между «Ювентусом» и «Лионом» должен был состояться 17 марта.

УЕФА обсудит проведение еврокубков 17 марта. Ожидается, что будет объявлено о приостановке турниров.

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