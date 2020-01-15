Некоторые клубы АПЛ выступят за приостановку чемпионата на экстренном совещании из-за коронавируса у Артеты

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Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу того, что тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

«Завтра утром лига проведет экстренное совещание с участием клубов, посвященное проведению матчей, после того, как Микель Артета сдал был положительный тест на COVID-19.

Премьер-лига больше не будет давать комментариев по этому поводу до окончания встречи», – говорится в заявлении АПЛ.

Как сообщает The Independent, некоторые клубы будут настаивать на приостановке чемпионата Англии, а меньшинство функционеров будет выступать за то, что сезон и вовсе следует аннулировать. Эту информацию подтверждает репортер The Guardian Джейком Стейнберг.

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