Некоторые клубы АПЛ выступят за приостановку чемпионата на экстренном совещании из-за коронавируса у Артеты

Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу того, что тренер Микель Артета заразился коронавирусом.

«Завтра утром лига проведет экстренное совещание с участием клубов, посвященное проведению матчей, после того, как сдал был положительный тест на COVID-19.

Премьер-лига больше не будет давать комментариев по этому поводу до окончания встречи», – говорится в заявлении АПЛ.

Как сообщает The Independent, некоторые клубы будут настаивать на приостановке чемпионата Англии, а меньшинство функционеров будет выступать за то, что сезон и вовсе следует аннулировать. Эту информацию подтверждает репортер The Guardian Джейком Стейнберг.

У Артеты коронавирус. Кажется, теперь АПЛ никуда не денется и тоже остановит сезон

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