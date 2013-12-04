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    Руди Гобер в понедельник потрогал все микрофоны, смеясь над коронавирусом

    Теги происшествия НБА видео Юта Руди Гобер коронавирус Баскетбол

    Центровой «Юты» Руди Гобер в понедельник в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

    Сегодня стало известно, что Гобер сдал положительный тест на коронавирус. О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

    Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.

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