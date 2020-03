Руди Гобер в понедельник потрогал все микрофоны, смеясь над коронавирусом

Центровой «Юты» в понедельник в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

Сегодня стало известно, что Гобер сдал положительный тест на коронавирус. О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lckIRhhK1S