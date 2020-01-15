В «Реале» карантин. Коронавирус найден у игрока баскетбольной команды, футболистов меры тоже касаются

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Спортивный клуб «Реал Мадрид» ввел карантин.

По информации LaSexta, один из игроков баскетбольной команды клуба сдал тест, выявивший присутствие коронавируса в организме. В связи с этим «Реал» задействует специальный протокол.

Карантин затронет как баскетбольную, так и футбольную команды мадридского клуба. Сегодняшняя утренняя тренировка футболистов была отменена.

Футбольная и баскетбольные команды «Реала» традиционно тренируются в центре в Вальдебебасе. Поэтому ограничительные меры распространяются на спортсменов из обоих игровых видов.

Футбольный «Реал» 13 марта должен был встретиться с «Эйбаром» в Ла Лиге, а 17 марта – с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Всемирная организация здравоохранения в среду признала ситуацию с коронавирусом пандемией.

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