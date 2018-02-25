Юлия Чепалова: «WADA ломает карьеры, а все молчат. Российская сторона не особенно напрягается, чтобы кого-то защитить»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Юлия Чепалова поделилась мнением насчет победы Александра Большунова в Кубке мира, допингового прошлого биатлониста и деятельности WADA.

О победе Большунова в Кубке мира

«Ребята держат тот уровень лыжного спорта, который в России и должен быть. Саша – яркий лидер, замечательный спортсмен. Здорово, когда в команде есть такой человек, потому что за ним подтянутся и остальные».

О молчании Логинова про допинг

«Жаль, когда нам на ровном месте ставят подножки. Не имею в виду лыжи, но за биатлон вот обидно. Все эти обыски, обвинения... Мне кажется, это связано с тем, что мы сильные, и это многим не нравится.

Саша абсолютно нормально, адекватно себя ведет. Он не обязан сейчас размахивать шашкой или брать на себя чужую ответственность. Его дело – выступать и выигрывать медали. Если кому-то хочется узнать что-то еще, пусть они идут и сами узнают. Саша тут ни при чем».

О WADA

«WADA ломает карьеры спортсменам, а все молчат. Есть ощущение, что наша, российская сторона не особенно напрягается, чтобы кого-то защитить.

Не понимаю, зачем сейчас в принципе раздувать тему допинга, ставить ее во главу угла. В России всегда все было с этим нормально. А сейчас мы просто кому-то помешали, и за это нас стали травить.

Я всегда говорила: если спортсмен сильный, он будет для всех как заноза в одном месте. Вот от нас и хотят избавиться, используя допинг как повод», – сказала Чепалова.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Большунов – хозяин в лыжах: первый Кубок мира для России и важные рекорды – после двух лет поражений 💪