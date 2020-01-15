УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на лето 2021 года 17 марта (L’Equipe)

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УЕФА планирует объявить о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает L’Equipe, УЕФА хочет отложить чемпионат Европы по футболу на год и провести его летом 2021 года.

Объявить об этом должны 17 марта во время видеоконференци с представителями 55 национальных ассоциаций.

УЕФА для переноса Евро на год вперед нужно договориться об этом с ФИФА, которая планирует провести чемпионат мира среди клубов летом 2021-го.

Также УЕФА может объявить о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кроме того, сообщается, что национальные первенства также должны остановить. 

Напомним, чемпионат Европы запланирован на лето 2020 года и должен начаться 12 июня и пройти в 11 странах.

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