121 сотрудник «Ювентуса», включая игроков и тренеров, – в изоляции после заражения Ругани коронавирусом

«Ювентус» сообщил, сколько людей из клуба находится в изоляции после положительного теста на коронавирус у защитника Даниэле Ругани.

«После вчерашней новости, касающейся положительного теста на коронавирус у Даниэле Ругани, 121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса», находится в изоляции, в соответствии с требованиями органов здравоохранения, основанных на действующих в настоящее время положениях», – сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока останется в Португалии.

Ответный матч «Ювентуса» против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов был перенесен, а розыгрыш Серии А – приостановлен.

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