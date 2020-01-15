Три игрока «Лестера» были изолированы. У них проявились симптомы коронавируса

Главный тренер Брендан Роджерс сообщил, что у трех футболистов клуба были обнаружены симптомы коронавируса.

«У нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюдали необходимые процедуры и в качестве меры предосторожности изолировали их от остальной команды», – заявил Роджерс.

Ранее сообщалось, что в случае, если тесты остальных игроков будут положительными, ближайший матч команды в АПЛ будет перенесен.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом. Погибли 8 человек.

Власти Великобритании пока не хотят проводить матчи АПЛ без зрителей, чтобы не вызывать панику

В АПЛ планируют матчи без зрителей и не хотят отменять 3-часовой ТВ-блэкаут – некоторые игры в Англии вообще никто не увидит