Майкл Оуэн: «Ливерпуль» вылетел, но это все еще лучшая команда Европы»

Бывший нападающий Майкл Оуэн высказался о вылете мерсисайдцев из Лиги чемпионов после поражения от (2:3, дополнительное время).

«Ливерпуль» вылетел, но нет никаких сомнений в том, что все большие клубы вздохнули с облегчением после этого.

Я не сомневаюсь, что «Ливерпуль» все еще лучшая команда Европы. Да, их выбили по итогам двух матчей, но они все еще лучшие, они провели выдающиеся 90 минут.

Главным различием между двумя командами стали вратари.

Игроки «Атлетико» сидели в раздевалке, смотрели друг на друга и говорили: «Насколько же хороша была команда, которую мы обыграли. Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным».

«Ливерпуль» буквально выносил их все 90 минут, но повлияло упорство «Атлетико». В футболе может произойти все что угодно», – заявил Оуэн в эфире BT Sport.

Симеоне и Клопп организовали лучшую дуэль года. «Ливерпуль» уничтожил левый фланг «Атлетико», но вылетел из-за Адриана