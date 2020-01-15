Матч «Манчестер Сити» – «Реал» перенесен на неопределенный срок

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между и «Реалом» (первая игра – 2:1) перенесен.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, такое решение принято в связи с 15-дневным карантином, на который ушли игроки «Реала».

Напомним, у игрока баскетбольной команды мадридского клуба был выявлен коронавирус. Поэтому футболисты, пересекавшиеся с ним на базе, были вынуждены самоизолироваться.

О новой дате проведения матча пока не сообщается.

Игра между «Сити» и «Реалом» была запланирована на 17 марта.

УЕФА обсудит проведение еврокубков 17 марта. Ожидается, что будет объявлено о приостановке турниров.

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет