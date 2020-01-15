Хадсон-Одои заразился коронавирусом, «Челси» самоизолируется

«Челси» объявил, что тест полузащитника Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат.

Те, кто недавно близко контактировал с 19-летним англичанином, будут самоизолированы. Это касается всех игроков, тренерского штаба и персонала «Челси».

«Ожидается, что те, кто не контактировал близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни.

В понедельник утром у Каллума наблюдались симптомы незначительной простуды, с этого дня в целях предосторожности он не посещал тренировочную базу.

Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждет с нетерпением возвращения к тренировкам. Желаем ему скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении лондонского клуба.

«Челси» проверил всех игроков на коронавирус и отменил тренировку в четверг

Микель Артета заразился коронавирусом